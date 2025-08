Warum mRNA-Impfstoffe so wichtig sind

US-Gesundheitsminister Kennedy Jr. wird immer wieder vorgeworfen, Zweifel an Impfungen zu streuen. Jetzt streicht sein Ministerium hohe Summen für bestimmte Impfstoffe.

US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. streicht rund eine halbe Milliarde Dollar (rund 430 Millionen Euro) für die Arbeit an bestimmten Impfstoffen. Konkret geht es um mRNA-Impfstoffe im Kontext der Infektion der Atemwege wie Corona und Grippe, teilte der Gesundheitsminister mit. Man nehme davon Abstand und wolle in „bessere Lösunge“ investieren. Details dazu nannte er nicht.

Andere Anwendungen der mRNA-Technologie seien von der Ankündigung nicht betroffen. Die mRNA-Technologie setzt an den Bauplänen körpereigener Eiweiße an, bekannt wurde sie durch Corona-Impfstoffe.

US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. spricht im März 2025 vor einem Senatsausschuss für Gesundheit, Bildung, Arbeit und Renten im US-Kapitol in Washington. Foto: John McDonnell/AP/dpa

Klage wegen gestrichener Impfempfehlung

Kennedy wird immer wieder vorgeworfen, Zweifel an Impfungen zu streuen und insbesondere die Impfkampagne gegen Masern unterwandert zu haben. Er vertrat in der Vergangenheit auch die These, Impfungen riefen Autismus hervor. Dieses Gerücht ist wissenschaftlich widerlegt. Kennedy selbst will sich nicht als Impfgegner verstanden wissen.

US-Ärzteverbände hatten im Juli gegen die Trump-Regierung geklagt, um eine gestrichene Corona-Impfempfehlung für Schwangere und Kinder wieder aufzunehmen. Die Klage richtet sich gegen Kennedy Jr., der im Mai gesunde Schwangere und Kinder von den entsprechenden Impfempfehlungs-Listen hat streichen lassen.

Bisherige Impfstoffe wie etwa gegen die Grippe beinhalten meist abgetötete oder geschwächte Viren oder Teile davon.

Die Entwicklung von neuen Impfstoffen und -Verfahren ist unter der Ägide von US-Präsident in den USA höchst umstritten (Symbolfoto). Foto: Arne Dedert/dpa

Was ist ein mRNA-Impfstoff?

Nicht nur Corona-Skeptiker wie Robert F. Kennedy Jr. halten es für möglich, dass Impfstoffe auf Basis von mRNA oder DNA bleibende Veränderungen im menschlichen Erbgut hervorrufen könnten. Tatsächlich wurden genbasierte Impfstoffe in Vor-Corona-Zeiten noch nie bei Menschen eingesetzt. Wie berechtigt sind die Ängste vor solchen Impfstoffen? Um das zu beurteilen, muss man etwas tiefer in die Materie einsteigen.

Grundlagen der mRNA-Impfforschung Foto: dpa- Infografik

Die Mittel der Pharmafirmen Biontech und Moderna gegen das Corona-Virus Sars-CoV-2 (Abkürzung für englisch: Severe acute respiratory syndrome coronavirus type 2) funktionieren anders als normale Impfstoffe etwa gegen Grippe – nämlich über die sogenannte mRNA.

Das „m“ steht für „messenger“ (Bote), „RNA“ für „Ribonukleinsäure“.

3D-Illustrtion eines mRNA-Impfstoffsund seiner Wirkung. Foto: Imago/Zoonar

Was heißt Spike?

Bei der Impfung mit einem mRNA-Impfstoff werden keine abgetöteten Sars-CoV-2-Erreger injiziert, sondern nur die Bauanleitung für einen kleinen Bestandteil des Virus – das Spike-Glykoprotein oder kurz Spike-Protein.

Spike ist der englische Begriff für Spitze, Dorn, Stachel.

Was ist ein Protein?

Früher wurde der Begriff Peplomer (von griechisch peplos - Gewand, Decke) verwendet, heute spricht man von Spike-Protein. Proteine (umgangssprachlich Eiweißstoff) sind biologische Riesenmoleküle – sogenannte Makromoleküle.

Moleküle wiederum sind Teilchen aus zwei oder mehr Atomen, die durch chemische Bindungen zusammengehalten werden.

Der Körper produziert die Zellen dann selbst, woraufhin das Immunsystem Antikörper gegen den Krankheitserreger bildet.

Das Spike-Protein ist ein Baustein des Coronavirus, der an seiner Oberfläche sitzt. Es bedeckt die Oberfläche des Corona-Virus wie Stacheln oder Dornen und ist daher gut für unser Immunsystem erkennbar. Das Virus braucht das Protein, um Zellen zu befallen und sie so zu infizieren.

DNA- und RNA-Stränge im Vergleich Foto: Imago/Zoonar

Was macht das Spike-Protein?

Das funktioniert folgendermaßen: Das Spike-Protein dockt mit einem sogenannten Enzym-gekoppelten Rezeptor namens ACE2 (Abkürzung für englisch: Angiotensin-converting enzyme 2) auf der Oberfläche menschlicher Zellen an.

Enzyme sind in der lebenden Zelle gebildete organische Verbindungen, die den Stoffwechsel des Organismus steuern.

Rezeptoren wiederum sind Bestandteile von Zellen, die auf bestimmte Reize reagieren und Signale weiterleiten.

Das Virus verschmilzt mit der Zellmembran, wodurch sein Erbgut in die menschliche Zelle gelangt, sich dort vermehrt und Covid-19 auslöst. Die Membram ist eine dünne Struktur, die eine Zelle umschließt und ihren Inhalt von der Umgebung abgrenzt und schützt.

Influenza A Virus H3N2 Foto: Imago/BISP

Warum mutieren Viren wie das Corona-Virus?

Wie alle Viren mutiert auch das Coronavirus. Durch diese Veränderungen können verschiedene Varianten – wie zuletzt Delta und Omikron – entstehen. Das virale Erbgut verändert sich beim Vermehrungsprozess. Das wiederum hat Folgen für das Spike-Protein und die Übertragbarkeit und die Gefährlichkeit des Virus.

Was geschieht bei einer Corona-Impfung?

Der Impfstoff wird in den Muskel eines Menschen gespritzt. Die Körperzellen nehmen die mRNA auf, lesen den Bauplan ab und produzieren das Spike-Protein. Dieses wird dann an die Oberfläche der Zelle transportiert und kann so von den Immunzellen erkannt werden.

Das Immunsystem wird dadurch aktiviert und es werden Antikörper gegen das Spike-Protein gebildet. Das Immunsystem lernt dadurch, den Körper bei einer erneuten Infektion vor dem Virus schützt.