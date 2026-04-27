USA: Michael-Jackson-Biopic bricht am ersten US-Wochenende Musikfilm-Rekord

Der Film „Michael“ über Popstar Michael Jackson bricht Rekorde. Am Startwochenende spielte er in den USA rund 97 Millionen Dollar ein.

Seine Karriere durchbrach alle Barrieren - nun hat auch der Film über Pop-Star Michael Jackson einen Rekord eingefahren: Am ersten Wochenende in den USA wurden mit "Michael" an den Kinokassen rund 97 Millionen Dollar (83 Millionen Euro) eingenommen. "Das ist ein Rekord-Start für eine Musikbiografie", sagte am Sonntag (Ortszeit) der Branchenexperte David A. Gross von Franchise Entertainment Research.

Der Film genieße hohe Zustimmung beim Publikum und wirke "wie eine Wohlfühloase und nostalgische Hommage", sagte Gross weiter. Doch Filmexperten urteilten eher negativ. "Die meisten Kritiker finden den Film oberflächlich und bemängeln, dass er die schwierigen Aspekte im Leben des Künstlers, darunter die Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens, ausblendet", sagte Gross.

Neffe von Michael Jackson, Jaafar Jackson, in der Hauptrolle

Der von Antoine Fuqua inszenierte Film erzählt den Aufstieg von Michael Jackson vom Kinderstar zu einer der berühmtesten Pop-Ikonen der Welt. In der Hauptrolle ist Jaafar Jackson, der Neffe des 2009 gestorbenen Popstars, zu sehen.

Weltweit spielte der auch in Deutschland bereits angelaufene Film bisher laut Branchenexperten rund 220 Millionen Dollar ein.