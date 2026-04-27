USA: Michael-Jackson-Biopic bricht am ersten US-Wochenende Musikfilm-Rekord

Der Film „Michael“ über Popstar Michael Jackson bricht Rekorde. Am Startwochenende spielte er in den USA rund 97 Millionen Dollar ein.
Seine Karriere durchbrach alle Barrieren - nun hat auch der Film über Pop-Star Michael Jackson einen Rekord eingefahren: Am ersten Wochenende in den USA wurden mit "Michael" an den Kinokassen rund 97 Millionen Dollar (83 Millionen Euro) eingenommen. "Das ist ein Rekord-Start für eine Musikbiografie", sagte am Sonntag (Ortszeit) der Branchenexperte David A. Gross von Franchise Entertainment Research.