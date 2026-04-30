USA-Besuch der Royals: König Charles und Königin Camilla feiern bei Blockparty in Virginia

Charles und Camilla haben ihre US-Reise mit einer bunten Blockparty in Virginia beendet. Das Königspaar feierte mit Einheimischen, genoss Bluegrass-Musik und brachte ein eigenes Gericht zum gemeinsamen Potluck-Essen mit.

Zum Abschluss ihres USA-Besuchs haben König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) an einer typisch US-amerikanischen Blockparty teilgenommen. In der historischen Kleinstadt Front Royal feierte das Paar am Donnerstag gemeinsam mit Einheimischen den 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit.

Empfangen wurden die beiden von Virginias Gouverneurin Abigail Spanberger. Die Feierlichkeiten auf der Main Street boten ein buntes Programm: Marschkapellen, Cheerleader, Oldtimer aus Großbritannien und den USA sowie ein lokaler Gemeinschaftstrolley zogen in einer Parade durch die Stadt.

Auch kulinarisch brachten sich die Royals ein. Im Rahmen einer landesweiten Initiative gehörte ein großes "Potluck"-Essen zum Fest - und Charles und Camilla steuerten eine britische Spezialität bei: eine "Coronation Quiche" mit Spinat, Bohnen, Cheddar und Estragon.

Viel Entertainment geboten

Auf dem Marktplatz kamen die beiden mit zahlreichen lokalen Gruppen ins Gespräch, darunter Hilfsorganisationen für Opfer häuslicher Gewalt, Ersthelfer sowie Jugendgruppen wie Pfadfinder und ein erfolgreiches Little-League-Baseballteam aus Virginia. Zudem präsentierte sich die Region mit landwirtschaftlichen Ständen - von Imkern über Blumenfarmer bis hin zu Zuchtprogrammen für ursprünglich walisische Kerry-Hill-Schafe.

Für kulturelle Unterhaltung sorgten Bluegrass-Musik und traditioneller Appalachian-Tanz, die das schottisch-irische Erbe der Region widerspiegeln.

Ende des Staatsbesuchs

Der Besuch in Virginia bildete den Abschluss einer mehrtägigen Reise durch die USA, die das Königspaar unter anderem nach Washington, D.C. und New York City führte. Dort nahmen sie auch an offiziellen Terminen mit Donald und Melania Trump teil.

Ein Höhepunkt der Reise war die Rede des Königs vor dem US-Kongress - eine seltene Ehre, die vor ihm nur Königin Elizabeth II. zuteilwurde. Mit einem Augenzwinkern spielte Charles dabei auch auf die gemeinsame Geschichte beider Länder an.

Nach dem USA-Besuch reist der Monarch weiter nach Bermuda - sein erster Besuch dort seit seiner Thronbesteigung.