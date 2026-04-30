USA-Besuch der Royals: König Charles und Königin Camilla feiern bei Blockparty in Virginia

Charles und Camilla haben ihre US-Reise mit einer bunten Blockparty in Virginia beendet. Das Königspaar feierte mit Einheimischen, genoss Bluegrass-Musik und brachte ein eigenes Gericht zum gemeinsamen Potluck-Essen mit.
Zum Abschluss ihres USA-Besuchs haben König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) an einer typisch US-amerikanischen Blockparty teilgenommen. In der historischen Kleinstadt Front Royal feierte das Paar am Donnerstag gemeinsam mit Einheimischen den 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit.