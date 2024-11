US-Wahl: Wer ist ausgeschlossen?

1 Dieser Mann ist trotz Straftaten wählbar. Foto: picture alliance/dpa/Julia Demaree Nikhinson

Jetzt wird es ernst: Mehr als 240 Millionen US-Amerikaner sind am Dienstag zur Wahl eines neuen Präsidenten aufgerufen. Doch wegen besonderer Gesetze ist eine bestimmte Gruppe ausgeschlossen.











Briefwahlunterlagen ins Gefängnis bestellen oder gar im Gefängnis wählen gehen? Was in Deutschland unter Umständen möglich ist, ist in weiten Teilen der USA ausgeschlossen. Die Vereinigten Staaten sind das Land mit einer der restriktivsten Regelungen zum Entzug des Wahlrechts weltweit. So werden in 48 der 50 Bundesstaaten rund vier Millionen Menschen am Dienstag (5. November) nicht für Kamala Harris oder Donald Trump stimmen können. Sie wurden wegen eines schweren Verbrechens verurteilt.