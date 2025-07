US-Streitkräfte in Stuttgart: Kommandowechsel bei Eucom: Grynkewich folgt auf Cavoli

US-Streitkräfte in Stuttgart

1 Der neue Eucom-Chef Alexus Grynkewich (Mitte), neben dem US-Generalstabschef Dan Caine (links) und dem bisherigen Eucom-Kommandeur Christopher Cavoli. Foto: Eucom/Frederick Wheeler

US-Präsident Donald Trump hat einen neuen Nato-Oberbefehlshaber nominiert. Der Neue hat jetzt im Europa-Hauptquartier der US-Streitkräfte seinen Posten übernommen.











Bei einer Feier im Stuttgarter Hauptquartier der US-Streitkräfte in Europa (Eucom) hat Heeres-General Christopher Cavoli das Kommando an Luftwaffen-General Alexus Grynkewich übergeben. Cavoli plante die Verteidigung des Bündnisses in Europa. Grynkewich muss die Pläne nun umsetzen. Er übernimmt von dem bisherigen Nato-Oberbefehlshaber Cavoli auch das militärische Kommando bei der Nato. Generalstabschef Dan Caine betonte: „Unsere Stärke beruht auch auf unseren Bündnissen.“