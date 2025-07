US-Migrationspolitik: Unruhe in der Latino-Hochburg

1 Eine Polizeistreife kontrolliert vor dem Latin Cafe in Miami Beach. Foto: Tobias Käufer

In Miami leben viele Hispanics, die zuletzt noch Donald Trump gewählt haben. Nun erleben sie Razzien der Migrationsbehörde im eigenen Umfeld und Witze über Abschiebegefängnisse.











Gut sechs Meilen vor dem „Alligator Alcatraz“ weisen grüne Hinweisschilder den Weg zum neuen Abschiebegefängnis in den Everglades. Verfahren kann man sich eigentlich nicht, denn der U.S. Highway 41 führt schnurstracks geradeaus durch Floridas Sümpfe in Richtung Westen. Derzeit kommen viele Lkw und bringen Teile zum Aufbau der Haftanstalt und auch Busse, in denen sich die ersten Migranten befinden sollen. Eine Seitenstraße zweigt nach rechts ab: Ein verrostetes Schild, das schräg unten im Zaun hängt, verrät den ehemaligen Zweck des Geländes: „Dade Collier – Training und Transition Airport.“