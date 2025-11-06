US-Bundesrichter bestätigt Einigung: Boeing einigt sich mit US-Regierung – kein Strafprozess nach 737-MAX-Abstürzen

Mehr als sechs Jahre nach den 737-MAX-Abstürzen hat Boeing mit der US-Regierung einen Vergleich erzielt. Angehörige einiger Opfer reagierten enttäuscht.
Mehr als sechs Jahre nach dem Absturz zweier 737-MAX-Flugzeuge von Boeing muss der Flugzeugbauer in den USA kein Strafverfahren mehr fürchten. Ein US-Bundesrichter in Texas bestätigte am Donnerstag eine Einigung mit der Regierung von Präsident Donald Trump. Bei den Abstürzen im Oktober 2018 in Indonesien und im März 2019 in Äthiopien waren insgesamt 346 Menschen ums Leben gekommen.