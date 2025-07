Urteil im „Querdenker“-Prozess: Ein Freispruch ebnet den Weg zur Aussöhnung

1 Michael Ballweg will weiter als Freiheitskämpfer gesehen werden. Foto: AFP

Der Prozess gegen Michael Ballweg zeigt: Ein offener Diskurs in Ausnahmezeiten verlangt mehr Behutsamkeit von allen Seiten, meint Christine Bilger.











Link kopiert



Es wirkt, als hätte das Stuttgarter Landgericht dem „Querdenken“-Erfinder Michael Ballweg einen Terminwunsch erfüllt. Genau einen Tag, bevor er am 1. August zum fünften Jahrestag virtuell die Erinnerung an eine Großdemo mit Zehntausenden Teilnehmenden in Berlin aufleben lassen will, fällt in Stuttgart das Urteil im Verfahren gegen den Anführer der Protestbewegung gegen die Corona-Schutzmaßnahmen.