Urteil gegen Jair Bolsonaro: Ein Sieg des Rechtsstaats

Die Beweise gegen Jair Bolsonaro waren erdrückend. Aber die Demokratie in Brasilien zeigte sich wehrhaft, kommentiert Klaus Ehringfeld.
Die Beweise gegen Jair Bolsonaro waren erdrückend. Aber mächtig waren auch die Versuche, das Strafverfahren gegen den früheren rechtsradikalen Präsidenten Brasiliens zu torpedieren. Seine Anhänger fordern schon jetzt eine Amnestie für ihn. Aus dem Ausland mischten sich die USA ein, Bolsonaros Gesinnungsgenosse Donald Trump verhängte historische Strafzölle gegen Brasilien. Aber die Justiz und das Oberste Gericht haben dem Druck widerstanden und gezeigt, wie eine Demokratie illiberalen Tendenzen trotzt.