Urteil des Landgerichts: Freundin mit Pulli erdrosselt – 27-Jähriger muss in die Psychiatrie

Ein 27-Jähriger, der in Kirchheim seine Freundin getötet hat, wird in die forensische Psychiatrie eingewiesen.
Er habe seiner Freundin einen Pulli um den Hals gewickelt und so lange zugezogen, bis sie starb. Der 27-jährige Angeklagte hatte bereits vor Prozessbeginn gegenüber einem Psychiater gestanden, die 30-Jährige im August 2025 in seiner Kirchheimer Wohnung erdrosselt zu haben. Dieses Geständnis wiederholte er im Verlauf des Prozesses, der Mitte Februar begonnen hatte. „Mir sind die Sicherungen durchgebrannt“, gab der Angeklagte zu.