Urteil am Stuttgarter Landgericht: Auf schlafende Jugendliche eingestochen – Lange Haft für Einbrecher

1 Urteilsverkündung am Stuttgarter Landgericht Foto: STZN ceb

Eine 15-Jährige ist allein zuhause, als ein Einbrecher ins Haus kommt. Er findet die Tochter im Jugendzimmer und sticht im Schlaf auf sie ein. Welche Strafe bekommt er dafür?











Mehrere Male hat der Vorsitzende Richter Norbert Winkelmann am Donnerstagnachmittag deutlich gemacht, wie schlimm die Tat für die Betroffenen war – und in ihrer Nachwirkung bis heute ist: „Es ist ein Angriff im innersten Bereich des Privaten gewesen, wo man sich zu Recht sicher fühlen sollte“, betonte er. Und das allein macht für ihn noch nicht deutlich, wie schlimm der Angriff war. Nicht nur ist der Angeklagte in die Wohnung einer Familie im Stuttgarter Süden eingedrungen. Er hat auch noch eine schlafende 15-Jährige in ihrem Jugendzimmer mit einem Messer angegriffen. Das Urteil für den 24-Jährigen: Zwölf Jahre Haft und die Anordnung der anschließenden Sicherungsverwahrung, weil er als sehr gefährlich eingestuft wird. Gerade mal 20 Tage waren seit seiner Haftentlassung vergangen, als er die Tat im vergangenen August beging.