Nach dem Unwetter Wurde in Affalterbach und Kirchberg genug gegen Überflutungen getan?

Nach dem Starkregen am Mittwoch ist nun Aufräumen angesagt. Bei der Beseitigung der Schäden durch die Überflutungen packen viele Helfer mit an. Doch es wurden auch Vorwürfe in Richtung der Bürgermeister laut, zu wenig für den Schutz bei solchen Regenfällen getan zu haben.