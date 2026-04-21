Maximalismus regiert die Schmuckwelt 2026. Bunte Glasperlen treffen auf edle Barockperlen, verspielte Broschen schmücken Blazer und opulente Statement-Anhänger werden zum Mittelpunkt jedes Outfits.
Der Frühling 2026 steht ganz im Zeichen von Individualität, Nostalgie und bewusstem Maximalismus. Schmuck ist nicht mehr nur ein Accessoire - er ist das Outfit. Farben, Formen und Materialien werden gezielt eingesetzt, um Persönlichkeit zu zeigen und Geschichten zu erzählen. Dabei treffen verspielte, fast märchenhafte Einflüsse auf moderne Eleganz - perfekt für alle, die sich wie die Hauptfigur ihres eigenen Lebens fühlen wollen.