Nach Gene Hackman ist nun auch Robert Duvall gestorben. Zusammen mit Dustin Hoffman bildeten sie zum schwierigen Beginn ihrer Karriere eine unzertrennliche Clique ehe sie Hollywood revolutionierten.
Ein Jahr nach Gene Hackman (1930-2025) ist nun auch Robert Duvall gestorben, er wurde 95 Jahre alt. Nun lebt nur noch Dustin Hoffman (88) aus einer eingeschworenen Clique von Schauspielern. Eines Trios, das sich in den 1950er-Jahren erfolglos herumschlug - und dann doch noch gegen alle Erwartungen zu Filmstars wurden.