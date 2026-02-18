Insgesamt 81 Filmschaffende, darunter Stars wie Javier Bardem, Tilda Swinton, Tobias Menzies und Brian Cox, werfen der Berlinale eine Zensur in Bezug auf den Krieg in Gaza vor.
In einem offenen Brief üben 81 Filmschaffende scharfe Kritik an der diesjährigen Berlinale. In dem im Branchenmagazin "Variety" veröffentlichten Schreiben zeigen sich bekannte Schauspieler und Regisseure "bestürzt". Ihrer Meinung nach gebe es eine "Beteiligung an der Zensur von Künstlern, die Israels andauernden Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen ablehnen" - und die deutsche Regierung spiele "eine Schlüsselrolle bei der Ermöglichung".