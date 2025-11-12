Da staunten die Zuschauer vor den Fernsehern nicht schlecht: Prinz William hat einen Überraschungsauftritt in der US-Show "Dancing with the Stars" hingelegt.
Prinz William (43) hat am Dienstag mit einem überraschenden Auftritt in der US-Show "Dancing with the Stars" für Aufsehen gesorgt. Der britische Thronfolger war in der Sendung zu sehen, um Robert Irwin (21) zu unterstützen. Der Sohn von König Charles (76) verblüffte Medienberichten zufolge die Zuschauer, als er per Video-Chat mit Irwin und dessen Tanzpartnerin Witney Carson (32) in der Show plauderte.