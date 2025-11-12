Prinz William (43) hat am Dienstag mit einem überraschenden Auftritt in der US-Show "Dancing with the Stars" für Aufsehen gesorgt. Der britische Thronfolger war in der Sendung zu sehen, um Robert Irwin (21) zu unterstützen. Der Sohn von König Charles (76) verblüffte Medienberichten zufolge die Zuschauer, als er per Video-Chat mit Irwin und dessen Tanzpartnerin Witney Carson (32) in der Show plauderte.

Auch Robert Irwin wurde offenbar von dem Cameo des Prinzen überrascht. Der australische TV-Star und Naturschützer fragte William dann, wie es in Rio gewesen sei, und bezog sich dabei auf die Earthshot-Prize-Zeremonie, die am 5. November in Brasilien stattfand. Er habe ihn vermisst, sagte Prinz William daraufhin mit einem Lächeln und wünschte Robert Irwin noch viel Glück für die Sendung: "Leute, ihr habt wirklich gute Chancen, zu gewinnen", so der 43-Jährige während des Videoanrufs, der vor dem Auftritt des Tanzduos gezeigt wurde.

Zuschauer freuen sich über den Auftritt von Prinz William

Die Fans reagierten begeistert auf den überraschenden Gastauftritt in der Sendung. "Prinz William bei #DWTS stand nicht auf meiner Bingo-Karte. Ziemlich cool!", schrieb ein Zuschauer auf X. "Das ist wirklich verrückt", hieß es auch in einem TikTok-Video zu dem royalen Cameo.

Robert Irwin, Sohn der australischen TV-Legende Steve Irwin (1962-2006), ist ein prominenter Botschafter des Earthshot-Preises. Die Auszeichnung wurde von William ins Leben gerufen, um Lösungen für die größten Umweltprobleme der Welt zu finden. Irwin ist als Naturschützer, Fernsehpersönlichkeit und Naturfotograf in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Der Dokumentarfilmer Steve Irwin war 2006 überraschend bei einer Tauchexpedition gestorben, nachdem der als "The Crocodile Hunter" bekannt gewordene Star am Great Barrier Reef von einem Stachelrochen ins Herz gestochen wurde.