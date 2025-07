Unterschriftenaktion in Stuttgart: Sollte Fritz Bauer Ehrenbürger werden?

120. Geburtstag von Fritz Bauer Einer der größten Söhne Stuttgarts

„Ein Schwabe durch und durch mit Schillerschen Freiheitsidealen“, so beschreibt die Biografin Irmtrud Wojak den Nazi-Jäger Fritz Bauer, der ein Leben im Widerstand gegen Unrecht führte. An diesem Sonntag würde er 120 Jahre alt. Eine Spurensuche in seiner Heimatstadt Stuttgart.