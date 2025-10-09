Unterschlupf aus dem Gefängnis: Wie die JVA Heimsheim beim Schutz von Fledermäusen hilft

Heimische Fledermausarten sind bedroht. Im Herbst suchen die Säugetiere nach Winterquartieren, in denen man sie nicht stören sollte. Klappt das auch in Tunneln der Hesse-Bahn?
Auch wenn die Nächte wieder deutlich länger werden, sind die nachtaktiven Fledermäuse nicht mehr zu sehen. Zuvor haben die flatterhaften Tiere bis zu 30 Prozent an Gewicht zugelegt und auch noch „Hochzeit gefeiert“. Allerdings werden die Weibchen erst im Sommerquartier trächtig – in Abwesenheit der männlichen Tiere. Denn nach der Paarung im September und Oktober werden die Eizellen nicht sofort befruchtet, sondern die Spermien im Geschlechtstrakt eingelagert. Erst nach dem Erwachen aus dem Winterschlaf kommt es dann zum Eisprung und zur Befruchtung – passend zur Rückkehr der Insekten, die die Nahrungsgrundlage der Fledermäuse sind.