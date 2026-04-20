Unternehmen aus Esslingen: Konjunkturflaute belastet Maschinenbauer Festo weiter

Ohne Produkte von Festo stünden viele Fabriken still. Die Weltwirtschaft macht den Kunden des Automatisierungsspezialisten zu schaffen - und schlägt auf das Geschäft der Schwaben durch.
Die maue Wirtschaftslage belastet das Geschäft des Automatisierungsspezialisten Festo weiter. Der Umsatz sank 2025 um 3,7 Prozent auf rund 3,33 Milliarden Euro, wie das Unternehmen aus Esslingen auf der Hannover Messe mitteilte. Es handelt sich um den dritten Rückgang in Folge. 2022 hatte Festo noch einen Erlös von 3,81 Milliarden Euro erwirtschaftet. Zum Gewinn äußert sich der Mittelständler traditionell nicht.