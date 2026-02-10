Das Familienunternehmen Bürger aus Ditzingen investiert 70 Millionen Euro – vor allem auch in die Maultaschen-Produktion. Was steckt hinter der „Attacke Deutschland“?
Das schwäbische Familienunternehmen Bürger mit Stammsitz in Ditzingen bei Stuttgart produziert pro Tag rund 2,9 Millionen Maultaschen – das entspricht mehr als 3700 Lkw-Ladungen oder aneinandergereiht einer Strecke von etwa 114 Kilometern – und das Ende der Fahnenstange ist längst nicht erreicht. Der Lebensmittelhersteller will kräftig investieren.