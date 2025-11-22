Die Musik in der Klett-Passage soll den Ort „aufwerten“. Was Passanten Harmonie und Sicherheit vermitteln soll, bringt anderen Gruppen das Gegenteil, meint Redakteurin Nina Scheffel.
Tag für Tag wuseln tausende Passantinnen und Passanten in der Arnulf-Klett-Passage am Stuttgarter Hauptbahnhof, oberhalb der S- und Stadtbahn-Gleise, zwischen Bäckerei, Buchladen, Bankautomat und Kiosk umher. Sie sind auf dem Weg zur Arbeit, zu einer Verabredung, zum Einkaufen oder kommen dorther. Die meisten von ihnen verbringen nicht mehr Zeit als nötig in der Unterführung. Die Klett-Passage ist für sie lediglich ein Durchgangszimmer.