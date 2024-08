1 Ein Jugendlicher schießt auf einen Mitschüler. Nun ist das Urteil gefallen. Foto: dpa/Daniel Karmann

Das Landgericht Würzburg verurteilt einen 15-Jährigen zu mehr als acht Jahren Haft. Der Jugendliche hatte auf einen Mitschüler geschossen.











Nach einem tödlichen Kopfschuss auf einen Mitschüler an einer Schule in Unterfranken ist ein 15-Jähriger wegen Mordes zu einer Jugendstrafe von acht Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Nach Überzeugung des Landgerichts Würzburg habe der Jugendliche den 14-Jährigen im September 2023 in Lohr am Main getötet, teilte eine Gerichtssprecherin mit.