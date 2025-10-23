„Unter uns“-Vorschau heute: Ferhat macht Ute fälschlicherweise Vorwürfe (23.10.25)
Ferhat (Harun Yildirim, l.) erkennt, dass die Intrige nicht zu Ute passt. Rechts Paco (Milos Vukovic) Foto: RTL / Sebastian Meyer

Ute ist in "Unter uns" überrascht, als Ferhat ihr vorwirft, seine neue Beziehung sabotiert zu haben. 

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute ist überrascht, als Ferhat ihr vorwirft, seine neue Beziehung sabotiert zu haben. Zwar löst sich das Missverständnis schnell, doch Ute verschweigt eine Wahrheit. Baris nimmt seine Pläne mit Cecilia zurück, als er merkt, dass es zu früh ist. Trotzdem lassen ihn die Folgen nicht los. Tobias will mehr Zeit mit Freunden verbringen und genießt das WG-Leben mit Easy und Ringo. Benedikt dagegen zieht sich zurück.

 

„Unter uns“ ist eine deutsche Daily-Soap, die seit 1994 bei RTL läuft und im Kölner Stadtteil Köln-Ehrenfeld angesiedelt ist. Das Zentrum der Handlung bildet die fiktive Schillerallee 10, ein Mehrfamilienhaus, in dem die verschiedenen Figuren leben und arbeiten. Von dort aus entfalten sich die Geschichten, die typische Themen des Genres aufgreifen: Liebe, Freundschaft, Eifersucht, Intrigen, Familienkonflikte, aber auch Verrat, Affären oder persönliche Schicksalsschläge.

Im Kern geht es um das Zusammenleben ganz unterschiedlicher Menschen, deren Lebenswege sich ständig kreuzen. Einige Familien wie die Weigels sorgen für Kontinuität, während regelmäßig neue Figuren dazukommen oder andere die Serie verlassen. „Unter uns“ setzt stark auf Alltagsnähe, kombiniert mit melodramatischen Zuspitzungen, sodass sich Zuschauer einerseits mit den Figuren identifizieren können, andererseits aber auch Spannung, Überraschungen und emotionale Höhepunkte geboten bekommen.

Der Hauptcast von "Unter uns"

  • Isabell Hertel als Ute Huber
  • Miloš Vuković als Paco Weigel
  • Lars Steinhöfel als Ingo „Easy“ Winter
  • Patrick Müller als Tobias Lassner
  • Valea Scalabrino als Dr. med. Sina Hirschberger
  • Benjamin Heinrich als Benno „Bambi“ Hirschberger
  • Timothy Boldt als Richard „Ringo“ Huber
  • Floriane Eichhorn als Nadine Pfeiffer
  • Theresa Traser als Ronja Pfeiffer
  • Miriam Lahnstein als Patrizia Neumann-Goldberg
  • Tabea Heynig als Britta Schönfeld-Küpper
  • Bettine Langehein als Stella Richter
  • Jens Hajek als Benedikt Huber
  • Carina Koller als Cecilia „Cilly“ Weigel

"Unter uns" bei RTL+ schauen

Wer eine Folge verpasst hat, kann in der App oder im Browser die Folge nachträglich bei RTL+ schauen. Außerdem können Sie als RTL+-Abonnent die Folgen schon eine Woche im Voraus streamen.

 