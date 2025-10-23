„Unter uns“-Vorschau heute: Ferhat macht Ute fälschlicherweise Vorwürfe (23.10.25)

Ute ist in "Unter uns" überrascht, als Ferhat ihr vorwirft, seine neue Beziehung sabotiert zu haben.

Ute ist überrascht, als Ferhat ihr vorwirft, seine neue Beziehung sabotiert zu haben. Zwar löst sich das Missverständnis schnell, doch Ute verschweigt eine Wahrheit. Baris nimmt seine Pläne mit Cecilia zurück, als er merkt, dass es zu früh ist. Trotzdem lassen ihn die Folgen nicht los. Tobias will mehr Zeit mit Freunden verbringen und genießt das WG-Leben mit Easy und Ringo. Benedikt dagegen zieht sich zurück.

„Unter uns“ ist eine deutsche Daily-Soap, die seit 1994 bei RTL läuft und im Kölner Stadtteil Köln-Ehrenfeld angesiedelt ist. Das Zentrum der Handlung bildet die fiktive Schillerallee 10, ein Mehrfamilienhaus, in dem die verschiedenen Figuren leben und arbeiten. Von dort aus entfalten sich die Geschichten, die typische Themen des Genres aufgreifen: Liebe, Freundschaft, Eifersucht, Intrigen, Familienkonflikte, aber auch Verrat, Affären oder persönliche Schicksalsschläge.

Im Kern geht es um das Zusammenleben ganz unterschiedlicher Menschen, deren Lebenswege sich ständig kreuzen. Einige Familien wie die Weigels sorgen für Kontinuität, während regelmäßig neue Figuren dazukommen oder andere die Serie verlassen. „Unter uns“ setzt stark auf Alltagsnähe, kombiniert mit melodramatischen Zuspitzungen, sodass sich Zuschauer einerseits mit den Figuren identifizieren können, andererseits aber auch Spannung, Überraschungen und emotionale Höhepunkte geboten bekommen.

Der Hauptcast von "Unter uns"

Isabell Hertel als Ute Huber

Miloš Vuković als Paco Weigel

Lars Steinhöfel als Ingo „Easy“ Winter

Patrick Müller als Tobias Lassner

Valea Scalabrino als Dr. med. Sina Hirschberger

Benjamin Heinrich als Benno „Bambi“ Hirschberger

Timothy Boldt als Richard „Ringo“ Huber

Floriane Eichhorn als Nadine Pfeiffer

Theresa Traser als Ronja Pfeiffer

Miriam Lahnstein als Patrizia Neumann-Goldberg

Tabea Heynig als Britta Schönfeld-Küpper

Bettine Langehein als Stella Richter

Jens Hajek als Benedikt Huber

Carina Koller als Cecilia „Cilly“ Weigel