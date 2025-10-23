„Unter uns“-Vorschau heute: Ferhat macht Ute fälschlicherweise Vorwürfe (23.10.25)

Ute ist in "Unter uns" überrascht, als Ferhat ihr vorwirft, seine neue Beziehung sabotiert zu haben.
17:30 Uhr, RTL: Unter uns
Ute ist überrascht, als Ferhat ihr vorwirft, seine neue Beziehung sabotiert zu haben. Zwar löst sich das Missverständnis schnell, doch Ute verschweigt eine Wahrheit. Baris nimmt seine Pläne mit Cecilia zurück, als er merkt, dass es zu früh ist. Trotzdem lassen ihn die Folgen nicht los. Tobias will mehr Zeit mit Freunden verbringen und genießt das WG-Leben mit Easy und Ringo. Benedikt dagegen zieht sich zurück.