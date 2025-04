Otto Dix’ Bildnis der Tänzerin Anita Berber ist zurück im Kunstmuseum. Und was tut sich an diesem Wochenende sonst in Stuttgart Kunstszene? Hier sind unsere Tipps.

Katharina Grosse strahlt im Kunstgebäude. Und weiter? Hier sind unsere Tipps.

Kunststaatssekretär auf Tour

Baden-Württembergs Reichtum – auch bei Kunst und Kultur – liegt in der Stärke der Angebote in der Fläche. Dieser ewig gültigen Linie folgt Baden-Württembergs Kulturstaatssekretär Arne Braun (Grüne), wenn er am kommenden Montag, 14. April, zu seiner dritten „Tour de Länd“ aufbricht. Zur Kunst geht es gleich am Vormittag: Um 10 Uhr besucht Braun – am 28. April (19 Uhr) Gast des Diskussionsabends „Sind wir FilmLänd?“ unserer Zeitung im SpardaWelt Eventcenter Stuttgart – das Kunstmuseum Ravensburg.

Neu gesehen: Anita Berber

Der Star der Sammlung des Kunstmuseums Stuttgart ist zurück: Otto Dix’ 1925 entstandenes Bildnis der Tänzerin Anita Berber, von Kunstkennern gerne als „Mona Lisa des 20. Jahrhunderts“ gefeiert, ist nach längerem Gastspiel andernorts wieder im Kunstmuseum am Schlossplatz zu sehen. Dass Anita Berber weit mehr war als die bewunderte Tänzerin ist, will die kleine, feine Schau „Orchideen“ im Kunstmuseum zeigen. Der Titel bezieht sich auf das Gedicht „Orchideen“ (1923) von Anita Berber, die zudem als Choreografin neue Wege ging.

Parri Blank macht auf

Jetzt geht es in Stuttgart auch ohne Voranmeldung in den neuen Projekt- und Ausstellungsraum Parri Blank in der Immenhoferstraße 47. Freitags ist die von Carla Benzing verantwortete neue Bühne internationaler Gegenwartskunst von 14 bis 18 Uhr geöffnet, samstags von 11 bis 14 Uhr. Bei der aktuellen Premiere mit Stars wie Anna Virnich oder Marlene Huissoud und Talenten wie Manutcher Milani empfiehlt sich besonders auch der Blick auf die Bilder der in Berlin lebenden englischen Malerin Alice Morey.

Art Alarm auf gutem Kurs

Der Galerienrundgang Stuttgart etabliert sich weiter: Alle Führungen beim Frühjahrs-Art-Alarm am 5. und 6. April waren bestens gebucht, und bereits jetzt ist klar, dass Staatsgalerie-Kurator Bertram Kaschek auch am 20. und 21. September beim Herbstrundgang erneut eine Galerientour übernehmen wird. Positive Effekte verzeichnete der Rundgang mit 22 Galerien aus Sicht von Kay Kromeier, Vorsitzender der Initiative Stuttgarter Galerien zeitgenössischer Kunst, auch durch die aktuellen Gegenwartskunst-Ausstellungen im Kunstmuseum sowie in der Staatsgalerie.

Großer Bahnhof für Nevin Aladag

Vormerken: Am Sonntag, 20. Juli, um 11 Uhr erhält die in Stuttgart aufgewachsene Installations- und Performancekünstlerin Nevin Aladag im Hans-Thoma-Kunstmuseum in Bernau den Landespreis für Bildende Kunst.