Oft hat der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß mit seinen Spielerrochaden ein gutes Händchen beweisen. Beim 1:2 gegen den Hamburger SV ging der Schuss nach hinten los.
Am Ende glich das mit 57.000 Fans pickepackevolle Hamburger Volksparkstadion einem Tollhaus, denn der Erstliga-Aufsteiger HSV hatte den Europapokal-Teilnehmer VfB im Duell der Traditionsclub durch einen Treffer von Fabio Viera in der vierten Minute der Nachspielzeit überraschend doch noch mit 2:1 aufs Kreuz gelegt. Überraschend deshalb, weil diesmal nicht die bessere, sondern die cleverer agierende Mannschaft gewonnen hatte. Das war Balsam für die krisengebeutelte HSV-Fanseele, für den Underdog.