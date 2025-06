Universität Tübingen: Studie: Je gleichmäßiger eine Gesellschaft, desto friedlicher

1 Eine neue Studie beleuchtet den Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Ungleichheit und dem Frieden in einem Land. Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber/IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Eine Studie der Universität Tübingen kommt zu dem Ergebnis, dass wirtschaftliche Ungleichheit in einem Land das Risiko eines Bürgerkrieges erhöht.











Je größer die wirtschaftliche Ungleichheit innerhalb eines Landes, desto größer ist das Risiko für den Ausbruch eines Bürgerkriegs. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Montag vorgestellte Studie des Lehrstuhls für Wirtschaftsgeschichte an der Universität Tübingen. Das Team hat Daten aus zwei Jahrhunderten für 193 Länder ausgewertet. Die Studie ist im Fachjournal „Review of Income and Wealth“ erschienen.