Universität Hohenheim: Hohenheimer Kirschwasser ist Deutschlands bester Obstbrand 2025

Das „Hohenheimer Kirschwasser“ der Uni Hohenheim wurde von der DLG als „Beste Spirituose 2025“ ausgezeichnet. Die prämierte Forschungsspirituose ist nicht im Handel erhältlich.
Das „Hohenheimer Kirschwasser“ aus der Forschungs- und Lehrbrennerei der Universität Hohenheim hat die Sonderauslobung „Beste Spirituose 2025“ der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) als bester Obstbrand erhalten. Wie die Universität am Dienstag in Stuttgart mitteilte, lobte die Jury die besondere Rezeptur und die herausragende Produktqualität des Destillats.