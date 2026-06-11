Unis Stuttgart und Hohenheim: Nachhilfe für Erstsemestler – sind Abiturienten zu dumm fürs Studium?

An den Universitäten gibt es immer mehr Vorbereitungskurse, um Schulwissen aufzufrischen. Bereiten die Gymnasien nicht gut genug auf ein Studium vor?
Etwa 13 Prozent derjenigen, die ein Bachelorstudium an einer deutschen Hochschule oder Universität beginnen, brechen dieses innerhalb der ersten drei Semester wieder ab. Das zeigen die Zahlen des Statistischen Bundesamts. Und das, obwohl an vielen Standorten das Angebot an Einführungs- und Vorbereitungskursen in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut worden ist, um genau das zu verhindern. Immer mehr Abiturienten bräuchten Nachhilfe für die Uni, titelte die Bild-Zeitung vor einem Jahr.