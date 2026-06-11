Unis Stuttgart und Hohenheim: Nachhilfe für Erstsemestler – sind Abiturienten zu dumm fürs Studium?

An den Universitäten gibt es immer mehr Vorbereitungskurse, um Schulwissen aufzufrischen. Bereiten die Gymnasien nicht gut genug auf ein Studium vor?

Etwa 13 Prozent derjenigen, die ein Bachelorstudium an einer deutschen Hochschule oder Universität beginnen, brechen dieses innerhalb der ersten drei Semester wieder ab. Das zeigen die Zahlen des Statistischen Bundesamts. Und das, obwohl an vielen Standorten das Angebot an Einführungs- und Vorbereitungskursen in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut worden ist, um genau das zu verhindern. Immer mehr Abiturienten bräuchten Nachhilfe für die Uni, titelte die Bild-Zeitung vor einem Jahr.

Das MINT-Kolleg der Universität Stuttgart bietet unter anderem Vorkurse und offene Lernräume in den Fächern Mathematik, Informatik, Physik und Chemie an. Sie vermittelten Schulstoff – aufgefrischt und ergänzt aus universitärer Sicht, heißt es auf der entsprechenden Internetseite. Zudem gibt es an der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Stuttgart das geisteswissenschaftliche Propädeutikum, das für Studienanfänger Crashkurse anbietet, um „elementare und unverzichtbare Basiskenntnisse zu wiederholen, zu vertiefen und praxisnah anzuwenden“.

Einstieg ins Studium erleichtern und Unterschiede ausgleichen

Es gehe darum, unterschiedliche Vorkenntnisse auszugleichen und den Einstieg ins Studium zu erleichtern, sagt Lydia Lehmann, stellvertretende Leiterin der Hochschulkommunikation. Klagen darüber, dass das Gymnasium nicht gut genug auf ein Studium vorbereite, schließt sie sich nicht an. „Pauschale Aussagen über eine ,mangelnde Studierfähigkeit‘ lassen sich bei unseren rund 160 Studiengängen aus den unterschiedlichsten Fachkulturen nicht treffen, zumal darunter je nach Fach sehr unterschiedliche Fähigkeiten und Voraussetzungen verstanden werden können.“

Ebenso gibt es an der Universität Hohenheim für Studienanfänger Vorbereitungskurse, zum Beispiel in Mathe und Chemie. Auch für Sebastian Hess, Prorektor für Lehre, sind diese kein Instrument, um einer etwaigen Verdummung der Abiturienten entgegenzuwirken. Vielmehr wolle man die jungen Menschen auf dem Wissenstand abholen, auf dem sie sich gerade befinden, und Unterschiede ausgleichen. Denn manche kämen direkt vom Gymnasium und hätten das Schulwissen noch parat. Andere seien im Ausland gewesen, hätten Praktika oder eine Ausbildung absolviert und wertvolle Erfahrungen gesammelt, müssten nun aber das Lernen erst wieder lernen und den Stoff auffrischen.

Die Studierendenschaft ist diverser

Insgesamt sei die Studierendenschaft vielfältiger als noch vor einigen Jahrzehnten – unter anderem, weil ein wesentlich größerer Anteil eines Jahrgangs studiere, ergänzt Christoph Schneider, Rektor der Uni Hohenheim. „Früher war ein Studium etwas Elitäres, während heute die Studierenden nicht in gleichem Maße auf akademische Erfahrungen oder Unterstützung im Elternhaus zurückgreifen können“, sagt er.

Hinzu komme, dass es mehr junge Menschen mit Migrationshintergrund gebe und mehr, die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht in Deutschland erhalten haben. Der Rektor betont aber auch: „Das ist ein großer Fortschritt für die Bildungsgerechtigkeit und eine enorme Bereicherung für die Hochschulen, weil dadurch unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen zusammenkommen.“

„Die Anforderungen an ein Studium sind deutlich gestiegen“, sagt Christoph Schneider, der Rektor der Uni Hohenheim. Foto: Universität Hohenheim/Oliver Reuther

Für Schneider führt noch eine andere Entwicklung dazu, dass die Universität jungen Menschen zuweilen schwerer fällt: „Studierende beginnen ihr Studium mit einem ähnlichen Vorwissen wie frühere Generationen. Die Wissenschaft hat in den vergangenen Jahrzehnten jedoch enorme Fortschritte gemacht – und dieses zusätzliche Wissen muss heute innerhalb derselben Bildungsbiografie erlernt werden.“ Gute Beispiele dafür seien die Life Sciences oder die Quantenphysik. „Die Menge und Komplexität des zu erlernenden Wissens ist also erheblich gewachsen, sodass die Anforderungen an ein Studium deutlich gestiegen sind“, betont Schneider.

Studium als neuer Lebensabschnitt

Ein Studium sei ein neuer Lebensabschnitt, der heraus- und zuweilen überfordere, sagt der Prorektor Sebastian Hess. Häufig ändere sich das gesamte Umfeld von einen Tag auf den anderen. Hinzu komme, dass an den Unis anders gelehrt werde als in der Schule. „Studierende sind Erwachsene, die freiwillig da sind, um zu lernen. Die Aufgabe der Unis ist es nicht, sie in möglichst kurzer Zeit zu einem möglichst guten Abschluss zu führen, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen“, sagt er.

Von Studierenden werde mehr Eigenständigkeit erwartet, es gebe weniger Feedback über Noten, wodurch das Belohnungssystem womöglich weniger angesprochen werde. Und an der Uni gehe es darum, über den gegenwärtigen Kenntnisstand hinauszudenken, wobei so manches in der Schule als gesichert geltendes Wissen infrage gestellt werden könne. Diese Herangehensweise könne für junge Menschen anfangs schwierig sein, nicht jeder halte diese Unsicherheit aus.

Der Ansatz der Unis habe sich grundsätzlich geändert, sagt Sebastian Hess, Prorektor für Lehre an der Uni Hohenheim. Foto: Uni Hohenheim

Umso wichtiger sei es, dass die Universitäten den jungen Menschen den Einstieg erleichterten und sie anschließend gut begleiteten, sagt Sebastian Hess. Darum sei die Studienberatung stetig verbessert worden. An der Uni Hohenheim gebe es zum Beispiel ein Frühwarnsystem: Bestehe jemand in den ersten drei Semestern zu wenige Prüfungen, werde er automatisch zum Gespräch geladen, um die Gründe zu eruieren und Wege aufzuzeigen. Der Ansatz der Universitäten habe sich grundsätzlich gewandelt. Es gehe nicht mehr um das Prinzip „Exzellenz durch Selektion“, also darum, einen bestimmten Prozentsatz „rauszuprüfen“, sondern darum, Menschen zu entwickeln. „Aber wir fordern natürlich auch viel. Wir können niemanden durchs Studium tragen“, sagt Hess.

Für manche Studiengänge braucht es einen guten Abischnitt als Zugangsvoraussetzung. Denn: „Sowohl viele empirische Studien als auch unsere Zahlen zeigen, dass die Abiturnote im Mittel ein relevanter Prädikator für den Studienerfolg ist“, sagt Lydia Lehmann. In den meisten Fächern lasse sich ein Zusammenhang zwischen Abiturnote und Studienerfolg beobachten.

Generell gebe es aber keine eineindeutige Beziehung zwischen einer guten Abinote und einem guten Einstieg ins Studium, sagt der Prorektor der Uni Hohenheim. Auch wer ein eher mittelmäßiges Abitur mache, könne später durchaus ein sehr guter Student werden. Allerdings deuteten gute Noten schon darauf hin, dass jemand Struktur, Durchhaltevermögen und eine gute Auffassungsgabe mitbringe, was wichtige Voraussetzungen seien.

Das sollten Studienanfänger mitbringen

Was Studienanfängerinnen und -anfänger aus Sicht der Universität sonst noch mitbringen sollen? „Vor allem Interesse, Ehrgeiz und Freude an Bildung sowie die Bereitschaft, das Studium als Chance zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung und als Investition in die eigene Zukunft zu verstehen“, sagt die stellvertretende Leiterin der Hochschulkommunikation der Uni Stuttgart.

„Die jungen Menschen sollten sich darüber klar sein, dass sie mit der Uni den anspruchsvollsten Abschluss anstreben, den es gibt. Sie sollten bereit für neue Erfahrungen sein, viel Neugier und etwas Geduld mitbringen“, ergänzt der Prorektor der Uni Hohenheim. Denn es brauche Zeit, um sich an das neue System Uni zu gewöhnen.

Für Hess ist das Studium auch ein Sozialisationsprozess. Das Ziel sei es nicht, Wissen reproduzieren zu können und mit möglichst wenig Aufwand seine Scheine zu machen. Vielmehr spielten das kritische Denken und die Persönlichkeitsentwicklung eine entscheidende Rolle. Denn sowohl in der Forschung als auch in Unternehmen gehe es nicht darum, das zu tun, was schon immer getan wurde, sondern darum, Dinge zu sagen und Fragen zu stellen, auf die man bisher noch nicht gekommen sei.

Von den Schulen wünscht sich Hess, dass diese den Austausch mit den Unis verstärken, damit Schülerinnen und Schüler schon früh ein Gespür dafür bekommen, was sie dort erwartet, um Lust auf Uni zu machen und Berührungsängste abzubauen. In Hohenheim gebe es einige Angebote, die Lehrkräfte mit ihren Klassen in Anspruch nehmen könnten. Dabei komme der ein oder andere freilich auch zu der Erkenntnis, dass ein Studium nicht das Richtige ist und er oder sie lieber eine Ausbildung machen möchte.

Was Abiturienten wissen müssen

Studierfähigkeit

Laut der Definition der Hochschulrektorenkonferenz meint „Studierfähigkeit“ die individuellen Voraussetzungen, die notwendig sind, um ein wissenschaftliches Studium aufzunehmen und erfolgreich abzuschließen. So steht es in dem im Juni veröffentlichten Abschlussbericht zum Projekt „Mobilität und Durchlässigkeit stärken (Modus)“. Die Studierfähigkeit hänge nicht allein vom (mitgebrachten) Leistungsvermögen der Studierenden ab, sondern werde in der Auseinandersetzung mit den hochschulischen Rahmenbedingungen hergestellt und im Studienverlauf (weiter-)entwickelt.

Abischnitte

Ausgangspunkt der Diskussion über eine vermeintliche mangelnde Studierfähigkeit sind oft die angeblich immer besser werdenden Abitur-Durchschnittsnoten. Zumindest für Baden-Württemberg zeigt der Blick in die Statistik aber, dass diese sich in den Jahren von 1990 bis 2020 zwischen 2,31 und 2,42 bewegten und kein eindeutiger Trend erkennbar war. Erst in den Coronajahren, in denen es aufgrund der besonderen Situation Prüfungserleichterungen gab, waren die Abischnitte deutlich besser. 2021 war die Durchschnittsnote 2,15, im Jahr danach lag sie bei 2,17. Seitdem ist sie wieder im Sinkflug. 2023 betrug die Durchschnittsnote 2,21, und 2024 lag sie bei 2,23. Richtig ist aber, dass tendenziell immer mehr Schülerinnen und Schüler ein Einser-Abi machen und auch die Zahl derjenigen, die die Traumnote 1,0 erzielen, gestiegen ist. Gleichzeitig fallen tendenziell mehr Schülerinnen und Schüler durch.