Unicredit gegen Commerzbank: Tapferer Übernahmekampf – doch womöglich erfolglos

Das Management des zweitgrößten deutschen Kreditinstituts wehrt sich bisher mit allem, was es hat, gegen die Fusion. Es kann gute Argumente vorbringen – vor allem die Nähe zu den Mittelstandskunden, aber auch die erreichte Effizienz und die Wertsteigerungen an den Börsen. Allerdings gibt es in dieser Schlacht eine erhebliche Waffenungleichheit: die italienische Regierung betreibt eine sehr aktive Bankenpolitik und stärkt der Unicredit in dieser Auseinandersetzung den Rücken, während sich die Bundesregierung nur halbherzig gegen die Übernahme positioniert und politisch nicht dagegen hält. Haben der Kanzler und sein Finanzminister den Kampf von vornherein aufgegeben, nachdem zentrale Fehler schon von der Vorgängerregierung gemacht wurden? Im Ergebnis wäre eine Commerzbank in italienischen Händen wohl ein gravierender Verlust für den deutschen Finanzplatz.