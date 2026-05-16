Uni-Reunion: Reese Witherspoon und Ryan Phillippe feiern ihren Sohn

Reese Witherspoon und Ryan Phillippe haben allen Grund zur Freude: Gemeinsam feiern sie den Abschluss ihres Sohnes Deacon, der sein Studium an der New York University erfolgreich beendet hat. Er möchte als Musikproduzent durchstarten.

Das Ex-Ehepaar Reese Witherspoon (50) und Ryan Phillippe (51) hat Grund zur Freunde: Sohn Deacon (22) hat erfolgreich sein Studium abgeschlossen. Das Magazin "People" veröffentlichte exklusive Aufnahmen, die zeigen, wie die beiden Schauspieler ihren Nachwuchs bei der Abschlussfeier der New York University hochleben lassen.

Witherspoon erschien in einem dunkelblauen Kleid mit weißem Blazer und passenden Pumps, während Phillippe sich für eine schwarze Hose und ein weißes Hemd entschied. Zudem teilte er in seiner Instagram-Story Eindrücke von der Feier und veröffentlichte ein Foto seines Sohnes in Abschlussrobe, versehen mit der schlichten Bildunterschrift "Der Absolvent".

Deacon interessiert sich für Musik

Beruflich möchte Deacon in die Fußstapfen seiner Eltern treten und strebt eine Laufbahn in der Unterhaltungsbranche an. Mit der Single "Long Run", die 2020 erschien, legte er bereits den Grundstein für seine Karriere als Musikproduzent. Zudem sammelte er erste Schauspielerfahrungen mit einem Auftritt in der dritten Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie "Never Have I Ever".

Schon im Dezember 2020 sprach Deacon im Gespräch mit dem Magazin "Interview" über seine Begeisterung für die Musikproduktion und verriet, dass sein Vater ihn dabei maßgeblich beeinflusst habe. "Als ich mit meinem Vater im Auto Radio hörte, machte es bei mir einfach 'klick'. Mir wurde klar, dass zum Musikmachen mehr gehört, als nur zu singen, und dass es oft die Produktion ist, die bei mir Gefühle weckt", erklärte er. "Ich fragte meinen Vater, wie das funktioniert, und er brachte mir alles bei, was er wusste, und dann fing ich an, mir YouTube-Videos anzuschauen."

Nicht die einzigen Promis

Witherspoon und Phillippe waren jedoch nicht die einzigen prominenten Gäste bei der Abschlussfeier der NYU. Auch Kate Hudson nahm an der NYU-Abschlussfeier teil. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Danny Fujikawa und ihren Eltern Kurt Russell und Goldie Hawn feierte sie den Abschluss ihres ebenfalls 22-jährigen Sohnes Ryder.