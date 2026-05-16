Uni-Reunion: Reese Witherspoon und Ryan Phillippe feiern ihren Sohn

Reese Witherspoon und Ryan Phillippe haben allen Grund zur Freude: Gemeinsam feiern sie den Abschluss ihres Sohnes Deacon, der sein Studium an der New York University erfolgreich beendet hat. Er möchte als Musikproduzent durchstarten.
Das Ex-Ehepaar Reese Witherspoon (50) und Ryan Phillippe (51) hat Grund zur Freunde: Sohn Deacon (22) hat erfolgreich sein Studium abgeschlossen. Das Magazin "People" veröffentlichte exklusive Aufnahmen, die zeigen, wie die beiden Schauspieler ihren Nachwuchs bei der Abschlussfeier der New York University hochleben lassen.