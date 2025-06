Unglück mit drei Toten in Horb: Strafverfahren gegen Kranführer nach Gondelabsturz

1 Bei dem Unglück kamen drei Arbeiter ums Leben. Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

ach dem Gondelabsturz mit drei Toten auf einer Baustelle gibt es laut Staatsanwaltschaft Hinweise auf menschliches Versagen. Ermittelt wird gegen den 36 Jahre alten Kranführer.











Link kopiert



Nach dem Gondelabsturz mit drei Toten auf einer Baustelle in Horb am Neckar hat die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren gegen den Kranführer wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet. Das teilte die Anklagebehörde in Rottweil mit. Auf der Baustelle waren am 20. Mai drei Männer in einer Transportgondel in den Tod gestürzt, zwei Polen und ein Deutscher. Die Männer im Alter zwischen 40 und 46 Jahren waren sofort tot. Die an einem Kran hängende Transportgondel hätte sie auf einen Brückenpfeiler auf der Baustelle an der Hochbrücke Horb bringen sollen.