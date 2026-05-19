Unglück in Unterwasserhöhle: Zwei Leichen von Tauchern aus Italien auf Malediven geborgen

Nach einem Tauchunfall auf den Malediven wurden zwei weitere Leichen der ums Leben gekommenen Italiener geborgen. Die Bergungsaktion gestaltet sich kompliziert.
Die Leichen von zwei ertrunkenen Tauchern aus Italien sind aus einer Unterwasserhöhle auf den Malediven geborgen worden. Dies berichteten maledivische Medien, italienische Kreise bestätigten die Berichte. Vier Leichen wurden am Montag in einer Höhle in einem Atoll lokalisiert. Die Bergungsaktion gestaltete sich kompliziert. Zwei sind noch nicht geborgen.