Unglück in Horb am Neckar: Nach tödlichem Unfall auf Brückenbaustelle – Strafbefehl gegen Kranführer

Nach dem Absturz einer Gondel auf einer Brückenbaustelle in Horb hat das Amtsgericht Strafbefehl gegen den Kranführer erlassen. Die Ermittler schließen technische Mängel aus.
Ein Jahr nach dem tödlichen Absturz einer Transportgondel auf einer Brückenbaustelle im Nordschwarzwald hat das Amtsgericht Horb Strafbefehl gegen einen Kranführer wegen fahrlässiger Tötung in drei Fällen erlassen. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit, die den Strafbefehl zuvor beantragt hatte. Bei dem Unglück Ende Mai 2025 waren drei Arbeiter mit der zuvor an einem Kran hängenden Gondel in die Tiefe gestürzt und daraufhin gestorben.