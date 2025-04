Ungarisches Konsulat in Stuttgart: Noch ein Farbanschlag: Staatsschutz ermittelt

1 Das Konsulat ist mit Farbe und Forderungen beschmiert. Foto: STZN/seb

Ein Gebäude an der Christophstraße wird in der Nacht zum Mittwoch Ziel eines Farbanschlags. Tatverdächtige kann die Polizei keine finden, obwohl sie schnell alarmiert wird.











Die Farbe am Bad Cannstatter Amtsgericht ist noch nicht vollständig abgeschrubbt, da muss die Polizei schon wieder wegen einer ähnlichen Tat ausrücken. In der Nacht zum Mittwoch hat jemand das Gebäude des ungarischen Konsulats besudelt. Wie in Cannstatt wurde auch hier eimerweise rote Farbe gegen die Wand gespritzt. Außerdem prangen zwei Sprüche an der Gebäudefront. Zum einen die Forderung „Free Gaza“ – Freiheit für den Gazastreifen. Zum anderen „Free Maja“, was sich vermutlich auf einen in Ungarn laufenden Prozess gegen eine deutsche Person bezieht.