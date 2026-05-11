Unfallserie in Stuttgart-Ost: Lastwagen rammen Hauswand – Radladen-Chef fordert Maßnahmen

An der Kreuzung Villastraße/Neckarstraße streifen regelmäßig Lkw eine Gebäudeecke. Fabian Armbruster von Alf Cycling sorgt sich um Passanten und schlägt bauliche Veränderungen vor.
Das dumpfe Knirschen kennt Fabian Armbruster, Geschäftsführer des Radgeschäfts Alf Cycling, nur zu gut. Wieder einmal streift ein Sattelschlepper an der Kreuzung Villastraße/Neckarstraße die Ecke des Gebäudes, über dem er sein Büro hat. Wie so oft setzt der Lastwagenfahrer seine Fahrt unbeirrt fort. Die Spuren sind vor Ort nicht zu übersehen: Teile der Ampel sind abgebrochen, das dortige Verkehrsschild ist verbogen und die Fassade ist an dem Gebäudevorsprung beschädigt. Je nach Wucht des Zusammenstoßes löst sich Mauerwerk in rund zweieinhalb Metern Höhe und landet auf dem Gehweg.