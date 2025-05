Unfallflucht in Winnenden

1 Ein eher harmloser Zusammenstoß mit einer Straßenlaterne eskaliert völlig. Foto: Nicolas Armer/dpa

Ein 54-Jähriger rammt eine Laterne, flieht, verletzt eine Frau – und landet bei der Polizei. Der Vorfall in Winnenden wirft Fragen zur Fahrtüchtigkeit auf. Die Ermittlungen laufen.











In Winnenden ist am Donnerstagabend eine Autofahrt eskaliert, die in einer bizarren Szene endete: Ein Mann rammte eine Straßenlaterne, flüchtete, verletzte dabei eine Frau – und wurde kurz darauf von der Polizei gestellt.