Unfallflucht in Leonberg: Auto gerammt und weggefahren

Eine böse Überraschung erlebte der Halter oder die Halterin eines Opel Corsa am Donnerstagnachmittag. In der Schleiermacherstraße in Leonberg hatte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer das Auto zwischen 10 Uhr am Mittwoch und 15.30 Uhr am Donnerstag mit seinem Fahrzeug beim Vorbeifahren gestreift. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Ort des Geschehens, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 2000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg telefonisch unter: 0 71 52/60 50 oder per E-Mail an: leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.