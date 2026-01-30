Unfallflucht in Bönnigheim: Wer ist gegen den Brunnen am Marktplatz gefahren?

1 Der Ganerben-Brunnen in Bönnigheim wurde durch ein Auto beschädigt (Symbolbild). Foto: Imago/imagebroker

Ein Autofahrer ist wohl beim Rangieren gegen den Brunnen auf dem Marktplatz in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) gefahren. Doch wer war es?











Ein Unbekannter ist zur Wochenmitte gegen den Brunnen auf dem Marktplatz in Bönnigheim gefahren. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfall auf der Kreuzung Haupt- und Kirchstraße wohl beim Rangieren passiert sein muss. Wann genau der Brunnen beschädigt wurde, ist noch unklar. Eingegrenzt wird der Zeitraum auf zwischen Mittwoch und Donnerstag, 12.15 bis 9.45 Uhr.