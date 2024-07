Unfall mit U1 in Bad Cannstatt: Autofahrerin biegt trotz Verbot ab – Zusammenstoß mit Stadtbahn

1 Am Montag kam es zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Stadtbahn. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

In Stuttgart Bad-Cannstatt ist am Montag ein Auto mit einer Stadtbahn der Linie U1 kollidiert. Die 20-Jährige Fahrerin bog an einer Stelle über das Gleis, an der das nicht erlaubt ist.











Eine Autofahrerin ist am Montag an der Kreuzung Waiblinger Straße/Taubenheimstraße in Stuttgart-Bad Cannstat mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Die 20-Jährige war mit ihrem Audi A4 gegen 10.55 Uhr in der Waiblinger Straße in Richtung Fellbach unterwegs, wie die Polizei mitteilt. An der Kreuzung der Taubenheimerstraß bog sie nach links über die Gleise ab. Dort dürfe man eigentlich gar nicht abbiegen, sagt ein Polizeisprecher. Die 20-Jährige stieß schließlich mit einer Stadtbahn der Linie U1 zusammen, die in die gleiche Richtung fuhr.