Unfall in Stuttgart-Weilimdorf: Lastwagen und Stadtbahn kollidieren – Strecke der Linie U6 unterbrochen

In Stuttgart-Weilimdorf kommt es am Montagnachmittag zu einem Unfall zwischen einer Stadtbahn und einem Lastwagen. Dadurch ist die Strecke der U6 unterbrochen.

In Stuttgart-Weilimdorf ist es am Montagnachmittag zu einem Stadtbahnunfall gekommen: Wie eine Sprecherin der Polizei unserer Redaktion auf Nachfrage bestätigt, kollidierten im Bereich der Stadtbahn-Haltestelle Giebel gegen 16.10 Uhr ein Lastwagen und eine Stadtbahn. Der 57-jährige Fahrer des Lastwagens war in Richtung Wolfbusch unterwegs und wollte auf Höhe des Salamanderwegs verbotswidrig nach rechts in diesen abbiegen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Dabei stieß er mit der Stadtbahn der Linie U6 zusammen, die ebenfalls Richtung Wolfbusch fuhr.

Bei dem Unfall wurde ein 10-jähriges Mädchen in der Stadtbahn leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 70.000 Euro. Die Unfallaufnahme läuft noch, die Engelbergstraße ist dadurch gesperrt, so die Sprecherin der Polizei.

Durch den Unfall war zeitweise auch die Strecke der Stadtbahnlinie U6 zwischen den Haltestellen Giebel und Weilimdorf Löwen-Markt unterbrochen. Kurz nach 17.30 Uhr meldete der Verkehrsverbund Stuttgart, dass die Strecke wieder frei ist.

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Laut VVS kann es vorübergehend noch zu Fahrplanabweichungen kommen.