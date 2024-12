Unfall in Stuttgart-Vaihingen: Linienbus prallt gegen Mast - Linie U12 unterbrochen

8 In Stuttgart-Vaihingen hat sich am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch/Andreas Rometsch

Am Freitagnachmittag kommt es in Stuttgart-Vaihingen zu einem Verkehrsunfall. Ein Linienbus prallt gegen einen Mast. Auch der Stadtbahnverkehr ist betroffen.











In Stuttgart-Vaihingen hat sich am Freitagnachmittag gegen 14.50 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, kam ein Linienbus von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Mast der SSB. Der Unfall ereignete sich an einem Kreisverkehr Am Wallgraben an der Ecke Industriestraße. Hinweise auf Verletzte gibt es nach Angaben der Polizei derzeit nicht. Der Bus wurde im Frontbereich stark beschädigt, der Stahlmast verbogen.