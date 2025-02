Unfall in Stuttgart-Ost: Fußgängerin angefahren und verletzt

1 An dieser Ecke hat sich der Unfall ereignet. Foto: Sebastian Steegmüller

Ein 45-jähriger BMW-Fahrer ist beim Einbiegen von der Wunnensteinstraße in die Wagenburgstraße mit einer 42 Jahre alten Frau zusammengestoßen. Weil der Unfallhergang unklar ist, sucht die Polizei Zeugen.











An den Busspuren, für die in der Wagenburgstraße vor einigen Jahren zahlreiche Parkplätze geopfert worden sind, scheiden sich nach wie vor die Geister. Am Dienstagfrüh haben sie definitiv Sinn gemacht. Notfallsanitäter konnten ihren Rettungswagen mit Blaulicht dort abstellen, während sie sich auf dem Gehweg um eine am Boden liegende Frau kümmerten. Die 42 Jahre alte Fußgängerin wurde kurz vor 7 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Nach einer Erstversorgung vor Ort brachten die Einsatzkräfte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.