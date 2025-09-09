Unfall in Stuttgart-Nord: Motorradfahrerin erfasst 68-Jährige auf Zebrastreifen – Frau schwer verletzt
Bei einem Verkehrsunfall auf einem Zebrastreifen im Stuttgarter Norden ist eine 68-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Rolf Poss

In Stuttgart-Nord wird eine Fußgängerin auf einem Zebrastreifen von einem Motorrad erfasst. Die 68-Jährige erleidet schwere Verletzungen.

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag im Stuttgarter Norden ist eine 68-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befand sie sich auf einem Zebrastreifen im Herdweg, als eine 28-jährige Motorradfahrerin gegen 15.15 Uhr in Richtung Straße „Am Kräherwald” unterwegs war. Kurz vor der Einmündung Dillmannstraße überquerte die 68-Jährige die Straße auf dem Zebrastreifen von links nach rechts und wurde von dem Motorrad erfasst.

 

Zum Unfallzeitpunkt stand laut Polizei an der Bushaltestelle in Richtung Innenstadt ein Linienbus, sodass die Sicht auf den Zebrastreifen eingeschränkt war. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus.

 