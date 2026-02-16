Unfall in Stuttgart-Nord: BMW fährt auf Citroen auf und schiebt diesen in Mercedes – Kind verletzt

BMW fährt auf Citroen auf und schiebt diesen in Mercedes – Kind verletzt

Im Stuttgarter Norden stoßen am Samstag drei Autos zusammen. Ein Kind wird leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.











Im Stuttgarter Norden ist es am Samstag zu einem Unfall mit drei beteiligten Autos gekommen. Dabei wurde ein Kind leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, war ein 19 Jahre alter BMW-Fahrer gegen 17 Uhr auf der Heilbronner Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er auf Höhe Wolframstraße auf den vor ihm fahrenden Citroen eines 36-Jährigen auffuhr und diesen wiederum auf den davor fahrenden Mercedes eines 31-Jährigen schob.