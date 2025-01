Unfall in Stuttgart-Nord: 72-Jähriger von Stadtbahn erfasst, mitgeschleift und schwer verletzt

Sexuelle Belästigung in Stuttgart-Nord 31-Jährige schreit Täter in die Flucht – Polizei sucht Zeugen

Eine 31-Jährige geht am Dienstag im Stuttgarter Norden mit ihrem Hund Gassi, als ein Unbekannter an ihr vorbeiläuft und sie am Po begrapscht. Die Polizei sucht Zeugen.