Unfall in Stuttgart: Menschen heben Auto hoch und retten Frau
Die Mutter, ihr Kind sowie ein Helfer kamen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa

Eine Frau und ihr in einem Kinderwagen liegendes Kind werden von einem Auto erfasst. Das Kind wird leicht verletzt, die Mutter gerät unter das Auto. Passanten eilen zur Hilfe.

Mehrere Passanten haben am Donnerstagnachmittag in Stuttgart eine nach einem Unfall eingeklemmte Frau gerettet. Wie die Polizei berichtet, erfasste eine 23 Jahre alte Seat-Fahrerin in der Bauernwaldstraße in Botnang eine 34 Jahre alte Frau und deren Kinderwagen, in dem ihr zweijähriges Kind lag. Die Mutter geriet unter das Auto und wurde schwer verletzt.

 

Mit Hilfe von Passanten wurde die 34-Jährige befreit

Während die 34-Jährige unter den Seat geriet, fiel der Kinderwagen um und das Kind fiel heraus. Mehrere Passanten halfen, den Seat anzuheben und konnten so die Frau befreien. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, versorgten die Schwerverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus. Das Kind wurde bei dem Unfall ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt.

Das zweijährige Kind sowie ein Passant, der dabei geholfen hatte, das Auto anzuheben und anschließend über Schmerzen klagte, kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei sucht nun unter der Telefonnummer 0711/8990-4100 nach Zeugen.

 