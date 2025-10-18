Unfall in Stuttgart: Menschen heben Auto hoch und retten Frau

1 Die Mutter, ihr Kind sowie ein Helfer kamen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa

Eine Frau und ihr in einem Kinderwagen liegendes Kind werden von einem Auto erfasst. Das Kind wird leicht verletzt, die Mutter gerät unter das Auto. Passanten eilen zur Hilfe.











Mehrere Passanten haben am Donnerstagnachmittag in Stuttgart eine nach einem Unfall eingeklemmte Frau gerettet. Wie die Polizei berichtet, erfasste eine 23 Jahre alte Seat-Fahrerin in der Bauernwaldstraße in Botnang eine 34 Jahre alte Frau und deren Kinderwagen, in dem ihr zweijähriges Kind lag. Die Mutter geriet unter das Auto und wurde schwer verletzt.