14-Jährige an Haltestelle von Stadtbahn erfasst

Unfall in Stuttgart-Feuerbach

7 Zu einem Stadtbahnunfall mit einer Verletzten ist es am Freitagnachmittag gekommen. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Am Freitagnachmittag kommt es in Stuttgart-Feuerbach zu einem Stadtbahnunfall. Dabei wird eine 14-Jährige verletzt. Die Hintergründe.











Eine 14-Jährige ist am Freitagnachmittag in Feuerbach von einer Stadtbahn erfasst worden. Dabei wurde sie sich leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall an der Haltestelle „Sportpark Feuerbach”.