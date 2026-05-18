Unfall in Stuttgart-Degerloch: Auto kracht in Leitplanke– B27 Richtung Tübingen zeitweise gesperrt

3 Auf der B27 kam es zu einem Unfall (Symbolbild). Foto: Stefan Puchner/dpa

Ein 42-Jähriger kracht mit seinem Skoda am Montagmorgen auf der B27 bei Stuttgart in die Leitplanke. Die Fahrbahn in Richtung Tübingen ist inzwischen wieder freigegeben.











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Ein 42-Jähriger ist mit seinem Skoda am Montagmorgen gegen 8.40 Uhr auf der B27 in Stuttgart-Möhringen von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanken gekracht. Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer mit seinem Skoda auf der Bundesstraße Richtung Leinfelden-Echterdingen unterwegs, als er auf Höhe des Gewanns Ittinghäuser Weg zunächst nach links von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanken prallte. Durch den Aufprall wurde der Skoda dann nach rechts in den Grünstreifen geschleudert.