1 Die Seniorin wurde durch die Wucht des Aufpralls in ihrem Auto eingeschlossen. Foto: SDMG

Ein Radlader kollidiert beim Rückwärtsfahren mit dem BMW einer 90-Jährigen. Die Feuerwehr muss die Frau aus dem Auto befreien. Durch den Unfall kommt es zu Verkehrsbehinderungen.











Bei einem Unfall zwischen einem Radlader und einem BMW in der Mahdentalstraße in Sindelfingen ist die 90-jährige BMW-Fahrerin am Mittwochmorgen in ihrem Auto eingeschlossen worden. Die Polizei musste die Seniorin befreien, die glücklicherweise offenbar unverletzt blieb.