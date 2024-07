Unfall in Sindelfingen-Maichingen

Auf der L1189 in Sindelfingen-Maichingen stoßen am frühen Samstagmorgen zwei Autos zusammen. Die Straße muss zwischenzeitlich vollgesperrt werden. Zwei Personen werden leicht verletzt, es entsteht ein hoher Sachschaden.











Am frühen Samstagmorgen ist es auf der Stuttgarter Straße in Sindelfingen-Maichingen zu einem Zusammenstoß zweier Pkw gekommen. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.